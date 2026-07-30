Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ? Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Port de Brigneau · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ?
Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:30:00
fin : 2026-08-23 21:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Pour sa 4ème édition, les Rencontres du port de Brigneau invitent le public à partager deux journées de réflexion, d’échanges et de découvertes autour d’une question essentielle Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ?
Au programme exposition de bande dessinée, lecture théâtralisée, rencontres avec des auteurs et autrices, atelier d’écriture, concert et rendez-vous musical. Les intervenants aborderont des thèmes aussi variés que la transmission, les océans, l’écologie, la mémoire, la littérature et les formes de résistance culturelle.
Un week-end pour prendre le temps d’écouter, d’échanger, de s’interroger… et de se laisser surprendre par des regards sensibles sur le monde d’aujourd’hui.
Samedi 22 août:
11h30 Inauguration Exposition des planches de BD tirées de “On a mangé la mer “de Maxime de Lisle et Olivier Martin
12h Déjeuner aux Penn Sardines
14h Lecture théâtralisée avec Ronan MANCEC Texte poétique se promenant le long d’un arbre généalogique, interrogation sur la transmission
16h Maxime de Lisle, “On a mangé la Mer” -Bande dessinée explorant la crise de la pêche avec l’espoir de préserver notre planète
17h30 Sigolène VINSON, “Le Butor étoilé” et “La Requine” Roman écopoétique pour dire la beauté des rencontres, la puissance de l’amitié, la fragilité et la beauté du vivant
19h30 Concert musique latino cubaine Tropica Combo
Dimanche 23 août:
10h Atelier d’écriture avec Betty Marescaux Tyteca (cf. cet événement)
16h Arnaud IDELON, “Culture low Cost” Dans un contexte contraignant, la culture s’invente des formes de résistances, motifs d’espoir pour les défis à venir.
17h30 Barbara MONROSE, “La fille du sud” Roman explorant l’intime et la mémoire affective qui ne disparaît jamais complètement
19h30 Bœuf de la Vache qui Siffle
Partenaires BD Photo de Moëlan, librairie Divergence .
Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ? Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Yoga à la plage Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Séance de Qi Gong et de Tai Chi Chuan Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Fest’in d’mouettes Le Plat Concert de Gangstar Fanfare + Animations L’école Buissonnière Parc Angot Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026