Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ? Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ?

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:30:00

fin : 2026-08-23 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Pour sa 4ème édition, les Rencontres du port de Brigneau invitent le public à partager deux journées de réflexion, d’échanges et de découvertes autour d’une question essentielle Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ?

Au programme exposition de bande dessinée, lecture théâtralisée, rencontres avec des auteurs et autrices, atelier d’écriture, concert et rendez-vous musical. Les intervenants aborderont des thèmes aussi variés que la transmission, les océans, l’écologie, la mémoire, la littérature et les formes de résistance culturelle.

Un week-end pour prendre le temps d’écouter, d’échanger, de s’interroger… et de se laisser surprendre par des regards sensibles sur le monde d’aujourd’hui.

Samedi 22 août:

11h30 Inauguration Exposition des planches de BD tirées de “On a mangé la mer “de Maxime de Lisle et Olivier Martin

12h Déjeuner aux Penn Sardines

14h Lecture théâtralisée avec Ronan MANCEC Texte poétique se promenant le long d’un arbre généalogique, interrogation sur la transmission

16h Maxime de Lisle, “On a mangé la Mer” -Bande dessinée explorant la crise de la pêche avec l’espoir de préserver notre planète

17h30 Sigolène VINSON, “Le Butor étoilé” et “La Requine” Roman écopoétique pour dire la beauté des rencontres, la puissance de l’amitié, la fragilité et la beauté du vivant

19h30 Concert musique latino cubaine Tropica Combo

Dimanche 23 août:

10h Atelier d’écriture avec Betty Marescaux Tyteca (cf. cet événement)

16h Arnaud IDELON, “Culture low Cost” Dans un contexte contraignant, la culture s’invente des formes de résistances, motifs d’espoir pour les défis à venir.

17h30 Barbara MONROSE, “La fille du sud” Roman explorant l’intime et la mémoire affective qui ne disparaît jamais complètement

19h30 Bœuf de la Vache qui Siffle

Partenaires BD Photo de Moëlan, librairie Divergence .

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rencontres littéraires Où va le monde ? Qu’est-ce qui finit ? Qu’est-ce qui commence ? Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS