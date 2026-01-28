Rencontres Naturalistes 2026 Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans
Rencontres Naturalistes 2026
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme
3è rencontres naturalistes organisées par le groupe LPO Royans/Vercors, avec au programme sorties naturalistes, conférence, apéro dinatoire et bal folk.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes francoisarodleon@gmail.com
English :
3rd naturalist meeting organized by the Royans/Vercors LPO group, with naturalist outings, conference, aperitif and folk ball.
