Rencontres Plumes rebelles Salle Proudhon Besançon

Après huit ans d’existence à Rennes, où elles ont été créées, les Plumes rebelles sont devenues bisontines. Elles sont l’occasion de rencontres très riches autour de sujets liés aux Droits Humains et nouveaux chaque année.

Des auteurs, des journalistes, des philosophes, des sociologues, des enseignants, des scientifiques, des témoins… se sont succédé bénévolement pour apporter leur pierre à cet évènement.

Les Rencontres Plumes Rebelles se sont enrichies:

-en 2015 d’un concours de nouvelles à destination des collégiens, lycéens et étudiants

-en 2017 d’une journée BD et droits humains

-en 2020 d’un concours d’illustrations à destination des collégiens, lycéens et étudiants

-en 2022 de la participation des régions PACA et Alpes au concours de nouvelles

-en 2024 d’une projection de film et de la participation de la région Drôme Ardèche au concours de nouvelles.

Programme 2026:

Jeudi 5 mars, Petit Kursaal

20h: projection/débat. Film Soulèvements en présence du réalisateur Thomas LACOSTE

Vendredi 6 mars, Kursaal: salle Proudhon

13h30: Remise des prix du concours de nouvelles et du concours d’illustrations (participation de plus de 500 jeunes du primaire à post bac)

18h: Table ronde Au delà du jugement pénal: la justice restaurative.

Samedi 7 mars, Kursaal: salle Proudhon

14h30: Table ronde Extraction effrénée, Droits Humains entérés

17h: Table ronde Les entraves à l’accès à la culture: une atteinte aux Droits Humains et à la démocratie .

