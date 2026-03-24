Rencontres poétiques Ault
Rencontres poétiques Ault samedi 25 avril 2026.
Rencontres poétiques
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.
La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.
Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renault
Tout public | Entrée libre
Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes … d’auteurs connus ou inconnus.
La séance s’organise tel un temps de rencontres et de lectures, autour du thème ou lectures libres, suivi d’un intermède ludique et d’un petit goûter.
Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renault
Tout public | Entrée libre .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors.
The session is organized as a time of encounters and readings, around the theme or free readings, followed by a playful interlude and a light snack.
Hosted by François Grandeau and Jean-Claude Renault
Open to all | Free admission
L’événement Rencontres poétiques Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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