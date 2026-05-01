Saint-Pierre-d’Exideuil

Rencontres pour la PAIX

Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

18h30 Concert ChabiFönK XP

Jeux, Animations musicales, Expos Livres, Débats, Buvette, Restauration .

Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres pour la PAIX

L’événement Rencontres pour la PAIX Saint-Pierre-d’Exideuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou