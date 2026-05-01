Rencontres pour la PAIX Saint-Pierre-d’Exideuil
Rencontres pour la PAIX Saint-Pierre-d’Exideuil dimanche 31 mai 2026.
Saint-Pierre-d’Exideuil
Rencontres pour la PAIX
Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 21:00:00
Date(s) :
2026-05-31
18h30 Concert ChabiFönK XP
Jeux, Animations musicales, Expos Livres, Débats, Buvette, Restauration .
Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontres pour la PAIX
L’événement Rencontres pour la PAIX Saint-Pierre-d’Exideuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou