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Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien
samedi 22 août 2026 · Plussulien
Informations pratiques
Plussulien
Rencontres préhistoriques de Bretagne
Plussulien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Journée d’animation autour de la préhistoire et de l’archéologie. Ateliers, visites & exposition. .
Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 81 90 96
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English :
L’événement Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Centre
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