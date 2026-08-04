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Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien

samedi 22 août 2026 · Plussulien

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22320 Plussulien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plussulien

Rencontres préhistoriques de Bretagne

Plussulien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Journée d’animation autour de la préhistoire et de l’archéologie. Ateliers, visites & exposition.   .

Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 81 90 96 

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English :

L’événement Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Centre

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