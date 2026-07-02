Rencontres professionnelles dans le cadre du Salon du Livre-Photo d’Ascain, Ville d’Ascain, Ascain

Informations pratiques

Rencontres professionnelles dans le cadre du Salon du Livre-Photo d’Ascain Vendredi 4 décembre, 10h00, 14h30 Ville d’Ascain Pyrénées-Atlantiques

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T10:00:00+01:00 – 2026-12-04T13:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:30:00+01:00

RENCONTRES PROFESSIONNELLES LORS DU SALON DU LIVRE-PHOTO D’ASCAIN

Deux demi-journées thématiques pour questionner la filière du Livre-photo et créer un espace d’échange structurant entre auteurs-photographes, éditeurs, institutionnels, graphistes, diffuseurs, imprimeurs, etc.

Objectif : Comprendre les enjeux artistiques, techniques et écologiques de la chaîne du livre-photo.

Vendredi 4 décembre : 10h-13h :

– Concevoir un livre-photo : narration, séquençage, mise en page, façonnage

– Economie, droits et diffusion en micro-édition

> Publics visés : auteurs-photographes, designers graphiques, imprimeurs, artistes plasticiens, collectionneurs, avocats spécialisés, présence de membres de la chaine du livre.

Vendredi 4 décembre 14h30-17h30 :

– La place du livre-photo dans les bibliothèques, médiathèques et centres d’arts

– Livre-photo VS Livre d’artiste)

> Publics visés : maisons d’éditions spécialisées, libraires, centres d’art, galeristes, collectionneurs, institutionnels (médiathèques, référents institutions publiques, etc.), auteurs.

Ville d’Ascain Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0673565493 http://www.festives.net https://www.facebook.com/lescheminsdelaphotographie/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/cheminsphoto/ Au cœur du village typique d’Ascain, au Pays Basque, la place Berria abrite une fois par an un évènement fort : Le Salon du Livre-Photo. Un rendez-vous unique en Nouvelle-Aquitaine pour les acteurs de l’édition et des Arts-visuels, ouvert gratuitement à tous les publics. Accès facile :

• Gare SNCF Saint-Jean-de-Luz à 5 km , axe Paris-Hendaye –> Correspondances possibles depuis : Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Hendaye, Paris

• Bus direct (ligne 45 – réseau Txik Txak)

• Aéroport Biarritz à 20 min

• Parkings gratuits dans le village

RENCONTRES PROFESSIONNELLES LORS DU SALON DU LIVRE-PHOTO D’ASCAIN

©shantala-Lescot