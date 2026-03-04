Rencontrez l’artiste hip-hop Jenny Salgado, Grande Bibliothèque, Montréal

Rencontrez l’artiste hip-hop Jenny Salgado Dimanche 22 mars, 13h00 Grande Bibliothèque Agglomération de Montréal

Venez échanger avec Jenny Salgado, figure majeure du hip-hop québécois, rappeuse, auteure-compositrice-interprète, réalisatrice et pionnière du groupe Muzion. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur l’importance et le poids de la langue française dans son parcours, son processus créatif, sa plume percutante et son engagement social.

Reconnue pour son authenticité, cette artiste multidisciplinaire, pédagogue et compositrice pour le cinéma (notamment le film Le dernier repas, à l’affiche des Grandes vues le 13 mars à 14 h et 18 h 30), la télévision et le théâtre, se distingue par la richesse de son univers musical et littéraire, où se côtoient hip-hop progressif, racines afro-caribéennes, poésie raffinée et explorations sonores audacieuses.

Jenny Salgado offrira également une performance poétique et musicale sur le thème de nos voix francophones à 15 h 30, à l’occasion du Wikithon #VoixFranco, un moment privilégié pour vibrer au rythme de sa créativité et de sa parole engagée.

