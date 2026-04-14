Rendez-vous à Bouvigny Côté Jardins avec les aquarellistes, Maison des Associations, Bouvigny-Boyeffles

Rendez-vous à Bouvigny Côté Jardins avec les aquarellistes Dimanche 7 juin, 10h00 Maison des Associations Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez le jardin de plantes aromatiques et médicinales créé par l’association Bouvigny Côté Jardins dans les jardins de l’ancien presbytère du village. Échangez avec les aquarellistes de Bouvigny-Boyeffles qui seront présents pour peindre en direct le jardin, le presbytère ou l’église. Pour l’occasion, ils exposeront et proposeront des ateliers pour découvrir les techniques de l’aquarelle.

Maison des Associations rue Maurice Gouy 62172 Bouvigny-Boyeffles Bouvigny-Boyeffles 62172 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://b.c.j.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=43&mnuid=119&tconfig=0 Ancienne école privée de filles, construite sous NapoléonII, devenu par la suite presbytère du village et enfin Maison des Associations. Parking gratuit, accès mobilité réduite par l’arrière du bâtiment.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Bouvigny Côté Jardins