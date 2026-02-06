Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen LOURDES Lourdes

Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08 14:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen le dimanche 8 mars 2026 de 10h30 à 14h30.

Découverte d’autrices au travers de morceaux choisis dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.

Durée 1 h. Gratuit dans le cadre de l’évènement.

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37.

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at the library of the Château Fort ? Pyrenean Museum ? on Sunday March 8, 2026 from 10:30 am to 2:30 pm.

Discover women authors through selected pieces, as part of INTERNATIONAL WOMEN?S RIGHTS DAY.

Duration: 1 h. Free as part of the event.

Reservations required on 05 62 42 37 37.

L’événement Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen Lourdes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT de Lourdes|CDT65