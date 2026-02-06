Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen LOURDES Lourdes
Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen LOURDES Lourdes dimanche 8 mars 2026.
Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen
LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:30:00
fin : 2026-03-08 14:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen le dimanche 8 mars 2026 de 10h30 à 14h30.
Découverte d’autrices au travers de morceaux choisis dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.
Durée 1 h. Gratuit dans le cadre de l’évènement.
Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37.
.
LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet at the library of the Château Fort ? Pyrenean Museum ? on Sunday March 8, 2026 from 10:30 am to 2:30 pm.
Discover women authors through selected pieces, as part of INTERNATIONAL WOMEN?S RIGHTS DAY.
Duration: 1 h. Free as part of the event.
Reservations required on 05 62 42 37 37.
L’événement Rendez-vous à la bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen Lourdes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT de Lourdes|CDT65