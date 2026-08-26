Rendez-vous à la ferme : 6 septembre 2026 Parc de la Chantrerie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

De 10h30 à 12h30 _: visites libres_???? EXPLORATION VERTES ET MÛRESPartez en mission scientifique, sensorielle et artistique avec le laboratoire itinérant du Professeur Taupe et sa Taupe Mobile. Explorez le monde animal et végétal qui nous entoure !En continu de 14h30 à 18h???? VISITE DU POTAGERDécouvrez les potagers expérimentaux de la ferme et participez à une plantation pour le potager d’hiver.En continu de 14h à 18h???? RALLYE PHOTOParticipez à un rallye photo sur le thème des animaux sauvages, l’occasion d’en apprendre plus sur les espèces présentes dans les différents milieux du parc.Jeu en autonomie???? PARCOURS OLFACTIFJeu des odeurs : venez sentir les odeurs des plantes de nos potagers. Saurez-vous les reconnaître ?En autonomie dans le potager

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie https://metropole.nantes.fr/actualites/une-balade-a-la-ferme-de-la-chantrerie-ca-vous-dit



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