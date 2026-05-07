Flize

Rendez-vous à la ferme

Ferme de Flamanville Flize Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Présence d’artisans et producteurs locaux. Découverte des chèvres angora, buvette et restauration locale. Animation toute la journée.

.

Ferme de Flamanville Flize 08160 Ardennes Grand Est dmathy0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local craftsmen and producers present. Angora goats, refreshments and local food. Entertainment all day long.

L’événement Rendez-vous à la ferme Flize a été mis à jour le 2026-05-07 par Ardennes Tourisme