Rendez-vous à la ferme Flize
Rendez-vous à la ferme Flize dimanche 23 août 2026.
Flize
Rendez-vous à la ferme
Ferme de Flamanville Flize Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Présence d’artisans et producteurs locaux. Découverte des chèvres angora, buvette et restauration locale. Animation toute la journée.
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Ferme de Flamanville Flize 08160 Ardennes Grand Est dmathy0@gmail.com
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English :
Local craftsmen and producers present. Angora goats, refreshments and local food. Entertainment all day long.
L’événement Rendez-vous à la ferme Flize a été mis à jour le 2026-05-07 par Ardennes Tourisme
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