Rendez-vous à la Fête du Miel et de la Nature de Montbonnot-Saint-Martin, Maison des Arts, Montbonnot-Saint-Martin

Informations pratiques

Rendez-vous à la Fête du Miel et de la Nature de Montbonnot-Saint-Martin 3 et 4 octobre Maison des Arts Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Retrouvez-moi à la Fête du Miel et de la Nature de Montbonnot-Saint-Martin où je proposerai à la vente mes produits de la ruche : mes miels au citron, à la noix, mes pains d’épices mais aussi mes miels de chartreuse au goût si particulier, ainsi que toutes mes autres créations. Venez nombreux !

Maison des Arts 990 chemin de la Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin Montbonnot-Saint-Martin 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de la Fête du Miel et de la Nature de Montbonnot-Saint-Martin, j’exposerai mes produits : gelée royale, propolis et miels dont le miel de chartreuse au goût si particulier…