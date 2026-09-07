AGENDA · Malaucène
Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !, Médiathèque Michel Brusset, Malaucène
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Michel Brusset · Malaucène
Informations pratiques
Rendez-vous à l’aveugle avec un livre ! 2 et 3 octobre Médiathèque Michel Brusset Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !
Remplissez un petit questionnaire sur vos goûts du moment en matière de lecture et vous serez orienté vers une lecture surprise !
Médiathèque Michel Brusset 25 grand’rue 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490652720 https://bibliotheques.lacove.fr/
Biblis en folie 2026
©Médiathèque Michel Brusset
À voir aussi à Malaucène (Vaucluse)
- Visite guidée de la Chapelle du Groseau de Malaucène, Chapelle Notre-Dame-du-Groseau, Malaucène 19 septembre 2026
- Visite en Scène « Malaussena en Cançon », Mairie de Malaucène, Malaucène 20 septembre 2026
- Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène, U Express Malaucène, Malaucène 2 octobre 2026