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Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !, Médiathèque Michel Brusset, Malaucène

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Michel Brusset · Malaucène

Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !, Médiathèque Michel Brusset, Malaucène

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Michel Brusset
Adresse
25 grand'rue 84340 Malaucène
Ville
84340 Malaucène
Département
Vaucluse

Rendez-vous à l’aveugle avec un livre ! 2 et 3 octobre Médiathèque Michel Brusset Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !
Remplissez un petit questionnaire sur vos goûts du moment en matière de lecture et vous serez orienté vers une lecture surprise !

Médiathèque Michel Brusset 25 grand’rue 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490652720 https://bibliotheques.lacove.fr/
Biblis en folie 2026

©Médiathèque Michel Brusset

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