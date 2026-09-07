Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !, Médiathèque Michel Brusset, Malaucène

Informations pratiques

Rendez-vous à l’aveugle avec un livre ! 2 et 3 octobre Médiathèque Michel Brusset Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rendez-vous à l’aveugle avec un livre !

Remplissez un petit questionnaire sur vos goûts du moment en matière de lecture et vous serez orienté vers une lecture surprise !

Médiathèque Michel Brusset 25 grand’rue 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490652720 https://bibliotheques.lacove.fr/

Biblis en folie 2026

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