Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue
Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image
CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir Rendez-vous au jardin à Campredon art & image le 06 juin prochain et profitez d’un workshop et d’un concert !
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CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 17 41 campredon@islesurlasorgue.fr
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English :
Come and discover Rendez-vous au jardin at Campredon art & image on June 06, and enjoy a workshop and concert!
L’événement Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme