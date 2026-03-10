Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue

Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image

CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir Rendez-vous au jardin à Campredon art & image le 06 juin prochain et profitez d’un workshop et d’un concert !

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CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 17 41 campredon@islesurlasorgue.fr

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English :

Come and discover Rendez-vous au jardin at Campredon art & image on June 06, and enjoy a workshop and concert!

L’événement Rendez-vous au jardin CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme