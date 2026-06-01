Rendez-vous au jardin des remparts, Jardin des remparts, Condom

Rendez-vous au jardin des remparts Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin des remparts Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez ce jardin public encore méconnu et ses espaces partagés, notamment son potager collectif. Tout au long de la journée, diverses animations seront proposées : troc de plantes, initiation à la réalisation d’une clôture végétale, conférence autour des plantes sauvages et de leurs bienfaits…

Un moment fort marquera également l’événement avec la remise des clés de la maison du jardinier par la mairie à l’association gestionnaire du potager partagé.

Le public pourra aussi profiter d’un stand de boissons et de gourmandises dans une ambiance conviviale.

Jardin des remparts Jardin des remparts, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 06 10 93 13 74 Situé en plein centre-ville, ce parc communal offre un cadre agréable, entre grands arbres, retenue d’eau et anciens remparts de la ville. Deux espaces y sont aménagés, l’un consacré à un jardin potager partagé, l’autre à des plantes médicinales et à d’autres plantations. On y accède par la rue des Éclosettes ou par le boulevard de la Libération, avec des possibilités de stationnement à proximité.

Découvrez ce jardin public encore méconnu et ses espaces partagés, notamment son potager collectif. Tout au long de la journée, diverses animations seront proposées : troc de plantes, initiation à la…

©f.dubos