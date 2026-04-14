Rendez vous au Jardin des simples, Jardin des simples, Vertrieu

Rendez vous au Jardin des simples 6 et 7 juin Jardin des simples Isère

visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel au cœur du jardin, rempli d’activités et de convivialité !

Samedi 6 juin :

Toute la journée, profitez d’une visite libre pour découvrir les magnifiques espaces du jardin à votre rythme. C’est l’occasion idéale pour flâner, prendre des photos et apprécier la beauté du lieu.

Dimanche 7 juin :

Visite guidée : de 10h à 18h, laissez-vous guider par Muriel, qui vous dévoilera tous les secrets et anecdotes du jardin.

Animations pour tous et repas à midi (12 €), sur réservation,(06 07 02 62 66).

Venez nombreux pour partager un moment convivial, découvrir le jardin sous toutes ses facettes et soutenir notre association. Nous vous attendons avec impatience pour ce week-end riche en découvertes et en échanges !

Jardin des simples VERTRIEU 38390 Vertrieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 07 02 62 66 Jardin de 400m2, dans un parc de 1600m2 ceint par des murs.

Dessiné et conçu en 2014 par l’association : « LES SIMPLES DE VERTRIEU ».

Ce jardin de simples à caractère moyenâgeux est un savant mélange de quatre espaces : le jardin de Marie (jardin de fleurs), jardin verger potager, jardin de simples avec ses carrés, et jardin de plantes magiques et utiles.

Présentation version longue

Jardin des : « LES SIMPLES DE VERTRIEU »

(Association loi 1901)

Niché entre l’église et la Maison forte de notre village, notre jardin vous accueille.

Les fragrances qui émaneront de son jardin de Marie et de ses carrés ne seront pas sans rappeler un jardin médiéval de monastère.

Jardin à l’esprit du jardin médiéval

Un jardin médiéval est un savant mélange de plusieurs espaces de culture. Pour reproduire à l’identique un tel jardin, même petit, il faut n’en oublier aucun : Coin des herbes à porée, potager et verger, carré des simples, herbes magiques et sauvages, sans oublier « le jardin de Marie »…

… C’est un jardin unique en son genre. Un vrai concentré de plantes aussi utiles que diverses, en accord total avec les besoins du quotidien de l’époque. Ingénieusement pourvu d’un coin de pharmacopée naturelle, d’un coin de plantes utiles, un pour celles réputées magiques aux pouvoirs mortels ou salvateurs, un autre pour les plantes comestibles, un espace pour les arbres à fruits et même une surface uniquement réservée aux fleurs

Une véritable optimisation de l’espace, idéale pour les petits jardins et espaces clos. Mais aussi pour ne pas avoir à galoper dans tout le terrain pour les plantes les plus utilisées

Votre balade commencera par le jardin de Marie

Le jardin de Marie n’est autre qu’un parterre de fleurs et de végétaux consacrés à la célébration des cultes. C’est ici qu’on pioche les branches de buis pour les rameaux, ou les herbes de la Saint-Jean. Au nombre de sept (armoise, lierre, plantain, verveine, millepertuis, fougère et sureau), elles devaient être cueillies le 24 juin au matin. Plus tard sont apparus les chrysanthèmes, qui grâce à leur floraison automnale, sont devenus les fleurs de prédilection à offrir aux morts pour la Toussaint. N’oublions pas des roses rouges pour symboliser le sang de Christ, mais aussi des lis, des glaïeuls, des bleuets… De nos jours, toutes les variétés de plantes ornementales peuvent y prendre place.

Vous traverserez ensuite le verger potager.

D’où nous nous vient ce mot potager ? A l ‘époque cet enclos de plantes comestibles était surtout composé de légumes racines et d’herbes à potées et potages comme les épinards, l’arroche, les poireaux, ou bien les choux, lentilles, pois, l’ail , les cucurbitacées … On y trouvait aussi tous les condiments servant à relever les plats comme le raifort , la livèche, la moutarde, le fenouil. On peut aujourd’hui y installer également toutes les plantes aromatiques connues : basilic, ciboulette, menthe….

Vous passerez sous l’arche pour rejoindre le carré des simples

Au Moyen-âge, les simples servaient à soigner, elles servaient aussi, mélangées à la paille ou la sciure à joncher le sol des maisons pour parfumer en été. Elles servaient donc de désodorisant et de désinfectant. Par exemple, on utilisait la tanaisie comme insecticide.

On appelait simples, les plantes médicinales qui étaient utilisées pour soigner les malades.

Sans avoir recours aux remèdes sophistiqués des apothicaires.

Les carrés médicinaux sont généralement organisés selon l’usage des dites plantes Aire de jeux, de pique-nique, WC sur la place, nous pouvons recevoir les personnes à mobilité réduite.

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel au cœur du jardin, rempli d’activités et de convivialité !

©Les Simples de VERTRIEU