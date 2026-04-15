Rendez-vous au jardin Sensive Terre, Jardin Sensive terre, Nantes

Rendez-vous au jardin Sensive Terre Mercredi 10 juin, 17h30 Jardin Sensive terre Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T17:30:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T17:30:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,

participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.

Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin Sensive terre rue de l’équateur nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rendez-vous au jardin pour se rencontrer et jardiner ensemble jardinage activité

Jean-Félix FAYOLLE