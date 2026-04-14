Rendez-vous au jardin sous la lune, Jardin sous la lune, Tassin-la-Demi-Lune

Rendez-vous au jardin sous la lune 6 et 7 juin Jardin sous la lune Métropole de Lyon

Visite, libre ou guidée prévoir chaussures et vêtements adaptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite dans un jardin éco-respectueux. Venez rencontrer des artisans et artistes qui partagent leur savoir dans le cadre d’un projet pédagogique.

Jardin sous la lune 1636 bis chemin de méginand 69160 tassin la demi lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0474018905 https://www.jardinsouslalune.fr/ Projet de jardin pédagogique démarré depuis trois ans ayant pour vocation d’utiliser les végétaux paysagés et locaux avec l’utilisation de pierres régionales, plusieurs thématique qui évolue avec la gestion différentié et le respect des plantes.

Une partie jardin japonais traditionnel en collaboration avec le maitre paysager japonais HIROMI HOSHI .ainsi que des artisans qui partage leurs savoir faire avec des initiations. parking véhicules et vélos

Visite dans un jardin éco-respectueux. Venez rencontrer des artisans et artistes qui partagent leur savoir dans le cadre d’un projet pédagogique.

©Herve Delangle