Wangen

Rendez-vous aux jardins 2026 jardin de Marguerite

rue des Lilas Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cultivé en permaculture, le jardin de Marguerite vous accueille pour le départ de la promenade le long des remparts du village de Wangen. Vous pourrez découvrir les jardins de part et d’autre de l’enceinte médiévale et les nombreux exemples d’utilisation de pierres anciennes.

Comme chaque année, Wangen participera à la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026.

L’association Notre Village, Mon Village prépare déjà activement cette belle journée consacrée aux jardins et au patrimoine vivant du village.

À cette occasion, un appel est lancé à tous les photographes, amateurs comme passionnés, pour présenter ou projeter leurs photos du village jardins, paysages, animaux, plantes, et plus largement toutes les beautés de notre environnement.

L’ouverture des jardins se profile, et le programme complet sera bientôt mis en place puis détaillé ici ou ailleurs. 0 .

rue des Lilas Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est notrevillagemonvillage@gmail.com

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English :

Marguerite’s permaculture garden is the starting point for a walk along the ramparts of the village of Wangen. Discover the gardens on either side of the medieval walls and the many examples of the use of ancient stone.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 jardin de Marguerite Wangen a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble