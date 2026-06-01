Saint-Sylvestre-Cappel

Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin des fées à Saint-Sylvestre-Cappel

1 Chemin de Borre Saint-Sylvestre-Cappel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ce jardin d’inspiration anglaise, à la fois romantique et familial, dévoile à travers ses massifs d’arbustes, de vivaces et de rosiers, une grande richesse botanique collections de vivaces, plantes aromatiques et médicinales, bassins, ou encore un potager, sont à découvrir.

Visite libre ou guidée.

Ce jardin d’inspiration anglaise, à la fois romantique et familial, dévoile à travers ses massifs d’arbustes, de vivaces et de rosiers, une grande richesse botanique collections de vivaces, plantes aromatiques et médicinales, bassins, ou encore un potager, sont à découvrir.

Visite libre ou guidée. .

1 Chemin de Borre Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France +33 3 28 40 17 54

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English :

This English-inspired garden, both romantic and family-friendly, reveals a wealth of botanical treasures in its shrub, perennial and rose beds: collections of perennials, aromatic and medicinal plants, ponds and a vegetable garden.

Self-guided or guided tours.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin des fées à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Coeur de Flandre