Visite du « jardin des fées », Le jardin des feées, Saint-Sylvestre-Cappel

Visite du « jardin des fées » Dimanche 7 juin, 10h00 Le jardin des feées Nord

3€ – gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée du jardin.

Le jardin des feées 1, chemin de Borre, 59114 Saint-Sylvestre-Cappel, Nord, Hauts-de-France Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France 03 28 40 17 54 http://www.le-jardin-des-fees.fr Ce jardin d’inspiration anglaise, à la fois romantique et familial, dévoile à travers ses massifs d’arbustes, de vivaces et de rosiers, une grande richesse botanique : collections de vivaces, plantes aromatiques et médicinales, bassins, ou encore un potager, sont à découvrir. A 25 sortie 12 direction Flêtre/caestre. Au village , tourner à gauche à l’église, puis tout droit pendant 2 km, puis à gauche au carrefour.

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

© Taverniers