Rendez-vous aux jardins 2026, Jardin du Percepteur, Écueillé

Rendez-vous aux jardins 2026 Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h30 Jardin du Percepteur Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

10h00 : Atelier, la fresque des jardins-forêts, à la Médiathèque d’Écueillé

14h00 : Activité jardinage au jardin du Percepteur

16h30 : Découverte d’un jardin, suivie d’un temps musical et du pot de l’amitié

Rendez-vous à 16h15 sur le parking du centre de secours

Concours photos

Jardin du Percepteur rue du Croissant 36240 ÉCUEILLÉ Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire Jardin public

10h00 : Atelier, la fresque des jardins-forêts, à la Médiathèque d’Écueillé

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