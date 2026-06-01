Rendez-vous aux jardins 2026, Jardin du Percepteur, Écueillé
Rendez-vous aux jardins 2026, Jardin du Percepteur, Écueillé samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux jardins 2026 Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h30 Jardin du Percepteur Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
10h00 : Atelier, la fresque des jardins-forêts, à la Médiathèque d’Écueillé
14h00 : Activité jardinage au jardin du Percepteur
16h30 : Découverte d’un jardin, suivie d’un temps musical et du pot de l’amitié
Rendez-vous à 16h15 sur le parking du centre de secours
Concours photos
Jardin du Percepteur rue du Croissant 36240 ÉCUEILLÉ Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire Jardin public
10h00 : Atelier, la fresque des jardins-forêts, à la Médiathèque d’Écueillé
©
À voir aussi à Écueillé (Indre)
- Sortie nature plantes urbaines Écueillé 29 octobre 2026