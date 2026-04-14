Rendez-vous aux Jardins 2026, Manoir de la Cour 9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux, Exoudun

Rendez-vous aux Jardins 2026 6 et 7 juin Manoir de la Cour 9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux Deux-Sèvres

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’espace vert (verger, potager, rosiers, espaces laissés en jachère pour favoriser la biodiversité)

Manoir de la Cour 9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux 9, rue de la Cour Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0671788913 Manoir du XVI e siècle inscrit ISMH (2005) Par la rue de la Cour, à Coudrecieux

Visite commentée de l’espace vert (verger, potager, rosiers, espaces laissés en jachère pour favoriser la biodiversité)

©Pellemoine