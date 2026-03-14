Rendez-vous aux jardins à l’arboretum Al Gaulhia

1125 route de l’Arboretum Espartignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Visite libre, sans inscription.

Composé d’une mosaïque de milieux dont, tourbière, plans d’eau, prairie arborée et bois, l’arboretum présente une grande diversité botanique avec plus de 1000 variétés d’arbres et d’arbustes dont certains classés Arbre remarquable de France . D’autres sont rares, voire en voie d’extinction. Quatre-vingts espèces de bambous, une collection de graminées et de fougères ainsi qu’une grande variété de plantes aquatiques dont des nymphéas et des lotus participent à l’ambiance du lieu. .

1125 route de l’Arboretum Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 21 53 arboretumalgaulhia@sfr.fr

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English : Rendez-vous aux jardins à l’arboretum Al Gaulhia

L’événement Rendez-vous aux jardins à l’arboretum Al Gaulhia Espartignac a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze