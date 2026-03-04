Visite de l’arboretum, Arboretum Al Gaulhia, Espartignac

Visite de l’arboretum 5 – 7 juin Arboretum Al Gaulhia Corrèze

Visite libre: 6€ pour adulte / Gratuit pour les -6 ans / Réduit 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez l’arboretum à votre rythme ou optez pour une visite guidée (sur réservation).

Déroulement de la visite :

À votre arrivée, les propriétaires vous présentent l’histoire du lieu et ses particularités.

Un plan détaillé du parcours vous est remis.

Un QR code permet d’accéder à un audio-guide pour ceux qui souhaitent approfondir leur visite de manière autonome.

Parcours fléché : Suivez les indications pour explorer l’arboretum en toute sérénité.

Panneaux pédagogiques : Tout au long du parcours, des supports thématiques vous invitent à découvrir les arbres remarquables et les enjeux de la biodiversité.

Arboretum Al Gaulhia 1125 Route de l’Arboretum, 19140 Espartignac, France Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33555732153 https://www.arboretum-algaulhia.net Dans les années 1960, Max Chatemiche, jardinier passionné et autodidacte, commence à transformer l’ancienne propriété vivrière afin de présenter des collections d’arbres et d’arbustes dans une mosaïque de milieux naturels. Mais c’est à partir de 1985, qu’avec son épouse, ils intensifient les plantations. Le résultat est un formidable hommage à la biodiversité, permettant d’observer une faune et une flore parfaitement adaptées à leurs environnements respectifs, allant du plus aride au plus humide. De la plaine sèche à la dizaine de plans d’eau, dont les étangs à lotus, en passant par une tourbière et un bois, on peut admirer environ 1000 variétés d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreuses plantes aquatiques, et les 80 espèces de bambous qui scandent le territoire avec leurs différentes tailles et couleurs. L’organisation est très libre. C’est un joyeux méli-mélo plein de vie, faisant cohabiter les arbres typiques de la région, tels des châtaigniers tricentenaires, avec des sujets rares venant des cinq continents. L’ensemble, atypique, s’adresse à tout amateur de jardins et de végétaux, mais aussi à toute personne sensible à la préservation de nos fragiles écosystèmes. Parking.

Découvrez l’arboretum à votre rythme ou optez pour une visite guidée (sur réservation).

©Arboretum Al Gaulhia