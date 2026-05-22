Larnagol

Rendez-vous aux jardins au Château de Larnagol

Le Bourg Larnagol Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Visite guidée des jardins offrant une diversité de points de vue à découvrir panorama sur le paysage et la vallée du Lot, regard surplombant le château depuis les hauteurs des jardins, permettant d’en saisir toute l’ampleur.

La découverte se poursuit à travers les différents espaces du jardin

Visite guidée des jardins offrant une diversité de points de vue à découvrir panorama sur le paysage et la vallée du Lot, regard surplombant le château depuis les hauteurs des jardins, permettant d’en saisir toute l’ampleur.

La découverte se poursuit à travers les différents espaces du jardin. Belvédère, potager ornemental, jardins en terrasse composent autant de lieux plus intimes, propices à la déambulation.

Enfin, la visite du château révèle de nouvelles perspectives, avec des vues imprenables sur les jardins et la vallée.

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Le Bourg Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 5 65 23 39 79

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English :

Guided tour of the gardens offering a variety of viewpoints to discover: panoramic views over the landscape and the Lot valley, gaze overlooking the castle from the heights of the gardens, allowing you to grasp its full scale.

The discovery continues through the different areas of the garden

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château de Larnagol Larnagol a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac