Rendez-vous aux jardins au Château de Valmer

Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pour cette nouvelle édition, le ministère de la Culture vous donne Rendez-vous aux jardins pour explorer le thème la vue .

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins, cette manifestation met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Férus de belles plantes et amateurs de vin, offrez-vous une escapade bucolique dans les jardins du Château de Valmer à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux Jardins cette année sur le thème de La vue . 12 .

Château de Valmer Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com

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English :

For this 20th edition, the Ministry of Culture gives you Rendez-vous aux jardins to explore a theme at the heart of environmental issues The music of the garden .

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château de Valmer Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire