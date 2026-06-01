Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven Château Viven

Viven

Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven

Château 921 chemin du château Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite des jardins réguliers et de l’arboretum libre avec vidéo et documents, guidée sur réservation ()10h et 15h30). Les visiteurs pourront rencontrer Les nomades du temps dans leur plus beaux atours. .

Château 921 chemin du château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 60 97 jardins@chateau-de-viven.com

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English : Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven

L’événement Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven Viven a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT64 Béarn Pays Basque