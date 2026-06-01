Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven Château Viven
Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven Château Viven samedi 6 juin 2026.
Viven
Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven
Château 921 chemin du château Viven Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite des jardins réguliers et de l’arboretum libre avec vidéo et documents, guidée sur réservation ()10h et 15h30). Les visiteurs pourront rencontrer Les nomades du temps dans leur plus beaux atours. .
Château 921 chemin du château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 60 97 jardins@chateau-de-viven.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven
L’événement Rendez-vous aux jardins, au Château de Viven Viven a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT64 Béarn Pays Basque