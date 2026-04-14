Rendez vous aux Jardins de la Basse fontaine, Jardin de la Basse Fontaine, Puyméras

Rendez vous aux Jardins de la Basse fontaine 6 et 7 juin Jardin de la Basse Fontaine Vaucluse

5€, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre en famille sur une superficie de 600m² parmi les fruitiers, l’oliveraie, le potager etc… Découvertes des collections de plantes grasses (400 espèces), d’outils anciens liés au jardin, des animaux de basse-cour.

Les enfants pourront s’occuper dans l’espace qui leur est réservé pendant que les parents pourront flâner dans le jardin.

Jardin de la Basse Fontaine 675 Chemin de Sainte Jalle, 84110 Puyméras, France Puyméras 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33638643782 https://www.lejardindelabassefontaine.com Création du paysagiste-propriétaire, le jardin de la Basse fontaine niche ses 6 000 m² dans un environnement agricole, face au Ventoux. Le parcours ponctué de calades, fontaines et murets en pierre sèche sinue parmi des centaines de vivaces et offre des ambiances très diversifiées. L’oliveraie cède la place aux plantes de garrigue, puis à un parterre de roses. Dans une niche de végétation foisonnante, le jardin des feuillages abrite sculptures et cage à oiseaux à demi cachées. Plus loin, une tonnelle annonce le potager au dessin très structuré. Il se prolonge par une serre dédiée à une importante collection de 1 500 outils agricoles qui ne manque pas d’aiguiser la curiosité. Les plantes grasses ont également su trouver place sur un talus en rocaille. Dans cette propriété familiale, maisonnette et cabane perchée attirent les enfants qui se plaisent à découvrir poules naines de collection et tortues. Parking.

Visite libre en famille sur une superficie de 600m² parmi les fruitiers, l’oliveraie, le potager etc… Découvertes des collections de plantes grasses (400 espèces), d’outils anciens liés au jardin, …

©jeanpaulboyer