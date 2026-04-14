Rendez-vous aux jardins de la Poterie Hillen, Les jardins de la Poterie Hillen, Thermes-Magnoac

Rendez-vous aux jardins de la Poterie Hillen 6 et 7 juin Les jardins de la Poterie Hillen Hautes-Pyrénées

TARIFS

Adulte: 9,50 €

Adolescent de 12 à 16 ans: 5,50 €

Enfant de 6 à 11 ans: 4,50 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs familles

Paiements acceptés: Chèques – Espèces – pas de cartes bancaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, placés sous le thème

Les cinq sens au jardin : la vue

Les Jardins de la Poterie Hillen ouvrent leurs portes pour une promenade unique.

Sur près de six hectares, chaque pas offre un nouveau point de vue.

Un massif de fleurs attire le regard ici,

un arbre centenaire s’impose là-bas,

et, plus loin, le paysage s’ouvre sur des perspectives inattendues.

Chaque endroit du jardin raconte une histoire différente.

https://www.poterie.fr/albums/jardins/index.html

La vue n’est pas seulement un sens parmi d’autres ici.

Elle éveille l’attention, affine la sensibilité et fait naître d’autres perceptions.

Regarder le jardin, c’est sentir le temps, le mouvement de la lumière,

le souffle du vent et la vie qui habite chaque plante.

https://www.poterie.fr/albums/plans-d-eau/index.html

Nous vous invitons à vous perdre dans les allées,

à suivre votre regard sans contrainte,

et à laisser ce jardin vous surprendre,

vous émouvoir et éveiller en vous d’autres sensibilités.

Spectacle dimanche 7 juin Le Je de Dames » spectacle théâtre et musique. Mise en scène Marlène Canal et Christophe Rudelle.

Avec les élèves de l’école d’art dramatique du Grenier de Toulouse et la Soprane Delphine Canal.

de Georges Berdot

Mise en scène Marlène Canal et Christophe Rudelle

– participitation aux chapeau par les visiteurs

Les Jardins de la Poterie Hillen

— un lieu où chaque regard devient une découverte.

https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/

Les jardins de la Poterie Hillen 1675 Route de Lalanne, 65230 Thermes-Magnoac, France Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33621942927 http://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com [{« link »: « https://www.poterie.fr/albums/jardins/index.html »}, {« link »: « https://www.poterie.fr/albums/plans-d-eau/index.html »}, {« link »: « https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/ »}] Jardin privé de 6 hectares aménagé en 2004 sur plusieurs niveaux. Mosaïque de jardins thématiques : potager biologique, arbres et arbustes remarquables, collections de vivaces, bambous et graminées. Jardins intime, des cinq sens, gourmand à influence médiévale, exotique, du Nord, du Sud. Biotope lotus. Sept pièces d’eau, lac, fontaine italienne, serre, sculptures. Parking sur place.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, placés sous le thème

©Lutz Hllen-Degenhardt