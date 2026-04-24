Rendez-vous aux jardins Serres municipales & Abbaye de Léhon Dinan

Dinan

Rendez-vous aux jardins

Serres municipales & Abbaye de Léhon Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Impulsée par le ministère de la Culture, la 23ème édition des Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir les parcs et jardins de Dinan.

Placée sous le thème Les cinq sens au jardin la vue , cette édition sera l’occasion de rencontrer les professionnels qui œuvrent au quotidien à la création, à l’entretien et à la valorisation de ces espaces vivants. Jardiniers, techniciens et artistes partageront leurs passions, invitant chacun à porter un regard renouvelé sur le paysage et le patrimoine végétal de la ville.

En accès libre et gratuit

• Aux serres municipales (46 rue Robidou)

– De 14h30 à 15h30 Visite des serres par les agents du service Espaces verts et biodiversité de la Ville de Dinan

Découvrez des serres municipales, lieu discret mais essentiel où sont cultivées et préparées les plantes qui fleurissent les jardins et les espaces publics. Cette visite permettra de mieux comprendre les coulisses du travail horticole et les choix paysagers qui accompagnent l’évolution des jardins de la ville.

Tout public

• À l’Abbaye de Léhon

– De 16h15 à 17h15 Lectures au jardin, avec la Bibliothèque municipale de Dinan

Dans cet écrin de verdure, entre bruissement des feuilles et chant des oiseaux, kamishibaï, poésie, histoires à plusieurs voix vous invitent à vous reconnecter à la nature.

Tout public | À partir de 6 ans

– De 17h à 18h Visite du jardin de l’Abbaye et présentation de la gestion du site ainsi que des nouvelles plantations

Ici, les perspectives sont façonnées, tant elles sont essentielles au lieu. Depuis le jardin, le regard s’ouvre sur la Rance et sa vallée et sur le chemin de halage, le marcheur contemple le parc arboré et la silhouette de l’Abbaye.

Tout public

À partir de 13h30, retrouvez le même jour, samedi 6 juin, de nombreux rendez-vous à l’Abbaye de Léhon pour son ouverture estivale !

– 15h à 16h15 Conférence avec l’artiste Annie Bocel, suivi d’une visite d’exposition à partir de 16h15

– de 15h à 18h Rencontre et visite d’exposition avec l’artiste Laurence Nicola

– 15h Visites guidées du patrimoine pour découvrir l’Abbaye

(payant 7,50 € 5 €, pas de CB sur place)

– 16h Carte blanche musicale aux étudiants en Certificat d’Etudes Musicales Conservatoire de Dinan Agglomération, Le Kiosque

– 18h Vernissage d’expositions d’Annie Bocel et de Laurence Nicola (ouvert à tous) .

Serres municipales & Abbaye de Léhon Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Dinan a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme