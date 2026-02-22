Rendez vous aux Jardins Jardin de la Joncherienne Jardin de la Joncherienne Jonchery-sur-Vesle

Rendez vous aux Jardins Jardin de la Joncherienne

Jardin de la Joncherienne 26 Rue de la Gare Jonchery-sur-Vesle Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Un jardin de 1500 m2 étiré en longueur, agencé en chambres successives aux atmosphères variées et parfumées, où s’épanouissent avec charme et surprise des arbustes peu communs et des plantes vivaces.

Ouvert les 6 et 7 Juin pour Rendez-vous aux Jardins

Sur rendez-vous du 4 avril au 31 octobre.

Entrée 3 € par personne. .

Jardin de la Joncherienne 26 Rue de la Gare Jonchery-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est lajoncherienne@gmail.com

