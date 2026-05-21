Saint-Vigor

Rendez-Vous aux Jardins Jardin Fleurs, Plumes et Poils à Saint-Vigor

2 Le Mesnil Anseaume Saint-Vigor Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , venez découvrir le Jardin Fleurs, Plumes et Poils de Saint-Vigor.

Derrière le portail bleu, ce jeune jardin de dix ans d’âge, invite à une promenade sensorielle, curieuse et originale autour d’une ancienne dépendance de château du Mesnil Anseaume.

Ce jardin à l’anglaise marie végétal et animal, en un succession d’ambiances bassins, sous-bois, prairies, pergolas, volières, dans des tableaux variés, contrastés, vivants et toujours habités.

Ce jardin célèbre la biodiversité et l’émotion du vivant à travers une ode à la croisée de la passion des plantes, des animaux et de l’art.

Les propriétaires organisent une visite guidée dans les différentes parties du jardin ou laissent les visiteurs flâner librement s’ils le souhaitent.

La découverte du jardin est agrémentée par un étiquetage des principales espèces botaniques et par des fiches techniques détaillant les différentes espèces d’oiseaux peuplant les grandes volières avec leurs caractéristiques zoologiques.

Deux animations sont présentées aux visiteurs un pépiniériste et un forgeron d’art proposeront à la vente le fruit de leur travail. .

2 Le Mesnil Anseaume Saint-Vigor 27930 Eure Normandie +33 6 60 09 05 90 polepatrimoine@evreux.fr

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English : Rendez-Vous aux Jardins Jardin Fleurs, Plumes et Poils à Saint-Vigor

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Jardin Fleurs, Plumes et Poils à Saint-Vigor Saint-Vigor a été mis à jour le 2026-05-21 par Comptoir des Loisirs