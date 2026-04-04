Campsegret

Rendez-vous aux jardins La Raviglotte

590 chemin Le Rital Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez aux jardins

Visite du jardin La Raviglotte, échange autour des plantes aromatiques et médicinales, de la culture du potager et de la biodiversité, 590 chemin Le Rital de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Tél: 06 52 66 29 74. .

590 chemin Le Rital Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 66 29 74

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English : Rendez-vous aux jardins La Raviglotte

L’événement Rendez-vous aux jardins La Raviglotte Campsegret a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord