Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous aux jardins La Raviglotte Campsegret

Rendez-vous aux jardins La Raviglotte Campsegret

Rendez-vous aux jardins La Raviglotte Campsegret samedi 6 juin 2026.

Adresse : 590 chemin Le Rital

Ville : 24140 Campsegret

Département : Dordogne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Campsegret

Rendez-vous aux jardins La Raviglotte

590 chemin Le Rital Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Rendez aux jardins
Visite du jardin La Raviglotte, échange autour des plantes aromatiques et médicinales, de la culture du potager et de la biodiversité, 590 chemin Le Rital de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél: 06 52 66 29 74.   .

590 chemin Le Rital Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 66 29 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins La Raviglotte

L’événement Rendez-vous aux jardins La Raviglotte Campsegret a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Campsegret (Dordogne)