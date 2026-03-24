Repas de Pâques Campsegret
Repas de Pâques Campsegret samedi 4 avril 2026.
Repas de Pâques
La Libertie Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Repas de Pâques: menu en 5 services samedi soir et dimanche midi.
Tarif 68€/pers.
Rés: 05 53 61 66 45. Restaurant La Libertie .
La Libertie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45
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English : Repas de Pâques
L’événement Repas de Pâques Campsegret a été mis à jour le 2026-03-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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