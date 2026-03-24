Repas de Pâques

La Libertie Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Repas de Pâques: menu en 5 services samedi soir et dimanche midi.

Tarif 68€/pers.

Rés: 05 53 61 66 45. Restaurant La Libertie .

La Libertie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45

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English : Repas de Pâques

L’événement Repas de Pâques Campsegret a été mis à jour le 2026-03-21 par Vallée de l’Isle en Périgord