Rendez-Vous aux Jardins La vue Visite guidée du jardin Le Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville

Rendez-Vous aux Jardins La vue Visite guidée du jardin Le Clos de Chanchore

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous proposent, outre la traditionnelle visite guidée de 15h une visite guidée supplémentaire à 10h30.

Les RVJ vous proposent en 2026 une réflexion sur le thème de la vue.

Au jardin botanique Le Clos de Chanchore, le traitement de la vue est primordial.

Mais qu’est la vue: Les vues d’ensemble, les perspectives, la perception des couleurs, le travail de celles-ci, les détails, les gros plans….les impressions.

Venez le découvrir au cours d’ une promenade de 2 h

Pas de visites libres. .

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie +33 6 11 70 62 72 leclosdechanchore@gmail.com

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L’événement Rendez-Vous aux Jardins La vue Visite guidée du jardin Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge