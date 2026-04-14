Visite guidée : le Jardin botanique « Le Clos de Chanchore » et la vue ! 6 et 7 juin Le Clos de Chanchore Eure

Durée 2h, 30 pers. max, 11€ adultes, 8€ (8-18 ans), gratuit <8 ans, pas de visites libres. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le jardin botanique Le Clos de Chanchore et la vue.

Les RVJ vous proposent en 2026 une réflexion sur le thème de la vue.

Au jardin botanique Le Clos de Chanchore, le traitement de la vue est primordial.

Mais qu’est la vue: Les vues d’ensemble, les perspectives, la perception des couleurs, le travail de celles-ci, les détails, les gros plans….les impressions?

Venez le découvrir au cours d’une promenade de 2 heures avec Marie-Catherine Lemoine, la propriétaire, lors d’une visite guidée le samedi ou le dimanche à 10h30 ou 15h.

Le Clos de Chanchore 28 rue de la ferme, 27260 Fresne-Cauverville Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie 06 11 70 62 72 http://www.leclosdechanchore.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.leclosdechanchore.fr/ »}] Créé à partir de 1988, le clos de Chanchore présente deux roseraies, l’une de roses anciennes et l’autre de roses modernes, soit plus de 260 variétés. Composé de massifs colorés, de collections d’hydraugeas, de camélias rhododendrons, de nombreux vivaces…

Le jardin botanique Le Clos de Chanchore et la vue.

©MC LEMOINE/ Le Clos de Chanchore