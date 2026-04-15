Rendez-vous aux jardins L’atelier jardin l’Atelier jardin Cressia

Cressia

Rendez-vous aux jardins L’atelier jardin

l’Atelier jardin 2 Route de Cousance Cressia Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, venez visiter librement l’Atelier jardin à Cressia.

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 12h et de 15h à 19h dimanche 7 juin 2026 de 10h à 12h et de 15h à 19h

Vous découvrirez des constructions en pierres et murets dans le jardin, ainsi que des minéraux et pierres debout et couchées suivant la symbolique des jardins japonais.

Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier jardin vous invite à une promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de verdure inspirées par quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétaux et minéraux, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera la détente et la sérénité.

Découvrez également lune exposition de peintures de Jean Grebot. .

l’Atelier jardin 2 Route de Cousance Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 50 72

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English : Rendez-vous aux jardins L’atelier jardin

L’événement Rendez-vous aux jardins L’atelier jardin Cressia a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE