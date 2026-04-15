Visite de l’atelier jardin, L’atelier jardin, Cressia

Visite de l’atelier jardin 6 et 7 juin L’atelier jardin Jura

Tarif : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter librement ce jardin paysager. Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier jardin vous invite à une promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de verdure inspirées par quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétaux et minéraux, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera la détente et la sérénité.

Découvrez également lune exposition de peintures de Jean Grebot.

L’atelier jardin 4 Route de Cousance, 39270 Cressia, France Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384445072 https://atelierjardin39.wordpress.com Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier Jardin vous invite à une promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de verdure inspirées par quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétal et minéral, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera la détente et la sérénité.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter librement ce jardin paysager. Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier jardin vous invite à une promenade à travers l’art et la ses…

© Bernard Marc