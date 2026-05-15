Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête Lavardin
Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête Lavardin dimanche 7 juin 2026.
Lavardin
Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête
Lavardin Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les Lavardinois (es) ouvrent leurs jardins dans le cadre de l’opération Rendez-vous aux jardins.
Lavardin en fête. Ouverture des jardins et troglos, artistes, artisans, animations, musique, vide-maisons, buvette, petite restauration, jeux. Venez déambuler dans le village qui sera fermé à la circulation pour une agréable balade en toute tranquillité. .
Lavardin 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesamisdelavardin41@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lavardinois (es) open their gardens as part of the operation Rendez-vous aux jardins.
L’événement Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête Lavardin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois
À voir aussi à Lavardin (Loir-et-Cher)
- Fête de l’été à Lavardin Lavardin 13 juin 2026
- Concert de piano à Lavardin, Eglise St Genest, Lavardin 12 juillet 2026