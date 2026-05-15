Lavardin

Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête

Lavardin Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les Lavardinois (es) ouvrent leurs jardins dans le cadre de l’opération Rendez-vous aux jardins.

Lavardin en fête. Ouverture des jardins et troglos, artistes, artisans, animations, musique, vide-maisons, buvette, petite restauration, jeux. Venez déambuler dans le village qui sera fermé à la circulation pour une agréable balade en toute tranquillité. .

Lavardin 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesamisdelavardin41@gmail.com

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English :

The Lavardinois (es) open their gardens as part of the operation Rendez-vous aux jardins.

L’événement Rendez-vous aux jardins Lavardin en fête Lavardin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois