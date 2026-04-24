Rendez-vous aux jardins Le jardin de Martine Lapoutroie
Rendez-vous aux jardins Le jardin de Martine Lapoutroie samedi 6 juin 2026.
Lapoutroie
Rendez-vous aux jardins Le jardin de Martine
rue de la scierie Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Martine vous accueille au sein de son jardin, venez admirez sa superbe collection de roses dans le cadre des rendez-vous aux jardins.
Passionnée par les roses, Martine a à cœur de faire découvrir sa collection dont elle peut être fière. Des rosiers de toutes tailles, de toutes couleurs forment un ensemble harmonieux et paisible qui s’étend jusqu’à la rivière à l’ombre du verger.
Mais la visite ne se limite pas aux fleurs, le potager est tout aussi intéressant. Il se prolonge dans un second jardin, de l’autre côté de la rue. Visite à ne pas rater pour découvrir fleurs et légumes, particulièrement de multiples variétés de tomates. 0 .
rue de la scierie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 62 86 46 info@kaysersberg.com
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English :
Martine welcomes you to her garden, where you can admire her superb collection of roses as part of the rendez-vous aux jardins.
L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin de Martine Lapoutroie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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