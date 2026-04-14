Visite commentée du Musée des Eaux de Vie et de la Brasserie du Pays Welche, Musée des eaux de vie, Lapoutroie

Visite commentée du Musée des Eaux de Vie et de la Brasserie du Pays Welche Vendredi 5 juin, 15h30 Musée des eaux de vie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture, le Musée des Eaux de Vie et la Brasserie du Pays Welche vous proposent une visite guidée combinée de 1h30 le vendredi 5 juin de 15h30 à 17h00.

Au Musée des Eaux de Vie, vous découvrirez l’histoire de la distillation et vous plongerez dans l’univers d’un collectionneur passionné.

En face, à la brasserie du Pays Welche vous pourrez tout apprendre sur la fabrication de notre bière, la première à bénéficier de la marque « Valeur Parc Naturel Régional » des Ballons des Vosges.

Ces visites se terminent de manière conviviale avec une dégustation. Vous pourrez y découvrir nos produits, venant de notre distillerie familiale.

Rendez-vous à 15h30 pour la visite !

Musée des eaux de vie 85 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est

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Musée des Eaux de Vie