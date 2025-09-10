Mercredi, on joue à quoi? Lapoutroie

Mercredi, on joue à quoi?

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-10 2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17

Les enfants à partir de 6 ans peuvent passer un bel après-midi à jouer et découvrir des jeux de société dans un espace spécialement aménagé.

Viens empiler, clipser, construire et t’éclater avec les LEGO®, Playmobil®, Kapla et plein d’autres surprises… Pour une fois, pas besoin de les rapporter à la maison pour jouer, un espace spécialement aménagé te sera proposé à la médiathèque pour mieux en profiter !

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

Children aged 6 and over can spend a lovely afternoon playing and discovering board games in a specially designed area.

German :

Kinder ab 6 Jahren können einen schönen Nachmittag damit verbringen, in einem speziell eingerichteten Bereich zu spielen und Gesellschaftsspiele zu entdecken.

Italiano :

I bambini dai 6 anni in su possono trascorrere un pomeriggio piacevole giocando e scoprendo giochi da tavolo in un’area appositamente attrezzata.

Espanol :

Los niños a partir de 6 años pueden pasar una tarde encantadora jugando y descubriendo juegos de mesa en una zona especialmente equipada.

