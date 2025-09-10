Rendez-vous aux jardins Le jardin du bout de la forêt Lapoutroie
Rendez-vous aux jardins Le jardin du bout de la forêt Lapoutroie dimanche 7 juin 2026.
Lapoutroie
Rendez-vous aux jardins Le jardin du bout de la forêt
235 Champ de la Croix Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La propriétaire de ce jardin vous propose des visites guidées afin de découvrir les merveilles de la nature présentes en ce lieu.
Dans le carte des Rendez-Vous aux Jardins prenez part à une visite guidée par la propriétaire du Jardin du bout de la forêt.
Créé il y a plus de quarante ans sur une prairie, le jardin situé en montagne entre pâturage et forêt a évolué avec les pratiques culturales, dans une démarche de recherche permanente biologique et écologique.
Il a été, ainsi, possible d’enrichir considérablement la richesse végétale, malgré une disponibilité en eau très réduite. Légumes et fleurs poussent en symbiose avec une couverture de sol.
A proximité, une forêt comestible est en cours d’élaboration. 0 .
235 Champ de la Croix Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 79 47 96 m-ch.a.moll@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The owner of this garden offers guided tours to discover the marvels of nature to be found here.
L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin du bout de la forêt Lapoutroie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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