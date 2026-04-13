Rendez vous aux Jardins, Le jardin du Partage, Tercé

Rendez vous aux Jardins 6 et 7 juin Le jardin du Partage Vienne

2€, gratuit jusqu’à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre, mais je reste à votre disposition pour vous renseigner sur les plantes. Comme chaque année, des stands d’artisanat indien et tibétain seront présents, ainsi qu’un stand de couture proposant des coussins, des sachets de lavande, des cœurs, etc. Exposition de peintures de Jacqueline Gibouin.

Le jardin du Partage 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 60 95 35 14 La passion de la propriétaire pour les plantes plus ou moins connues et pour les voyages se retrouve ici ou là dans ce jardin où échanges et partages sont toujours au rendez-vous.

Visite libre avec présence de la jardinière, différents stands et exposition de peintures.

©Piat Monique