Rendez-vous aux Jardins le Parc de Papy Michel Monsieur Michel GURNOT Charmont
Rendez-vous aux Jardins le Parc de Papy Michel Monsieur Michel GURNOT Charmont samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins le Parc de Papy Michel
Monsieur Michel GURNOT 2 Place de la Mairie Charmont Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Ecrin de verdure de 12 000 m2, où se côtoient grands arbres, arbustes, plantes, fleurs, oiseaux, insectes… et plus encore.
Circuit découverte sur l’apiculture, refuge LPO.
Jardin ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Entrée 3 €
Gratuit pour les membres de l’association Jardins, Jardiniers de Champagne .
Monsieur Michel GURNOT 2 Place de la Mairie Charmont 51330 Marne Grand Est +33 6 75 02 48 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux Jardins le Parc de Papy Michel
L’événement Rendez-vous aux Jardins le Parc de Papy Michel Charmont a été mis à jour le 2026-02-18 par Agence de Développement Touristique de la Marne