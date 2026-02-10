Rendez-vous aux jardins les Jardins de la Peignie La Peignie Ménéac

Rendez-vous aux jardins les Jardins de la Peignie

La Peignie Jardin de la Peignie Ménéac Morbihan

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

2026-06-05

Comme tous les ans, les Jardins de la Peignie accueille l’événement rendez-vous aux jardins organisé par le ministère de la Culture, en partenariat avec les Parcs et Jardins de Bretagne. Découvrez les 450 variétés de rosiers anciens et 200 arbres et arbustes de collection, plantés sur 1,6 hectare de ce beau jardin !

Profitez du marché des artisans-créateurs le dimanche, avec les animations musicales et restauration sur place. .

La Peignie Jardin de la Peignie Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 36 12

