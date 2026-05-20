Rendez-vous aux jardins Les jardins de Mornac Mairie de Mornac Mornac

Mornac

Rendez-vous aux jardins Les jardins de Mornac

Mairie de Mornac 1 allée des sports Mornac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Visite libre des Jardins de Mornac. Elle se fait au gré de vos envies et de votre intuition. Un plan général, des panneaux explicatifs et des plaques variétales sont disposés régulièrement sur le cheminement.

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Mairie de Mornac 1 allée des sports Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 77 82

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English :

Self-guided tour of the Mornac Gardens. It’s up to you to follow your intuition. A general plan, explanatory panels and variety plaques are placed at regular intervals along the way.

L’événement Rendez-vous aux jardins Les jardins de Mornac Mornac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême