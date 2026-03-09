Rendez-vous aux jardins Manoir de la Cour Manoir de la Cour Coudrecieux

Rendez-vous aux jardins Manoir de la Cour

Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de cette manifestation, invitation de deux artistes pour exposer leurs créations.

Des associations seront également présentes : Maisons Paysannes de la Sarthe, Le Perche sarthois avec l’exposition Ô mon bourg , La Randonnée coudrecélestine, et Vent des Bois.

– Gratuit

– Renseignements & informations complémentaires au 06 71 78 89 13. .

Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 78 89 13

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Manoir de la Cour Coudrecieux a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays Perche Sarthois